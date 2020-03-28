Второй случай заражения в Саратовской области был выявлен вчера у 21-летней местной жительницы. Ей возможно оказалась знаменитая саратовская биатлонистка Анастасия Халиуллина.

Информация о выявлении еще одного пациента появилась вчера вечером, во время вечернего заседания оперативного штаба при Правительстве области. Сегодня прошла информация, что привезла инфекцию в Саратов якобы спортсменка, которая побывала в Австрии и Германии.

Пресс-секретарь регионального минспорта Надежда Гагина не смогла дать точный ответ на вопрос нашего корреспондента, действительно ли у Анастасии подтвердили диагноз:

— Официально говорить об этом не могу. Уточню у руководства, можно ли оглашать эту информацию. Всю информацию вы можете получить в минздраве или в Роспотребнадзоре.

Экс-председатель федерации биатлона Саратовской области Антон Ищенко тоже не внес конкретики в эту историю.

— Не могу прокомментировать, — коротко отрезал он.

Анастасия Халиуллина неоднократно становилась победительницей первенств России, отборочных соревнований, Спартакиад в младших возрастах. Кроме того, была участницей зимних юношеских Олимпийских игр 2016 года, где заняла 12-е место в спринте, 31-е — в пасьюте и пятое — в смешанной эстафете.