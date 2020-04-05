Пользователь социальной сети Мария Чумакова сфотографировала патрульный экипаж ГИБДД усиленный бойцами спецназа с автоматами, охраняющими выезд из Саратова. Пост доступен в одном из саратовских пабликах.

Как пишет девушка, блокпост стоит на Алтынной горе. На фотографии видно, что сотрудники автоинспекции дежурят вместе с бойцами спецназа, у которых четко различимы бесшумные автоматические винтовки «Винторез», являющиеся штатным оружием сил специального назначения.

— Город все-таки закрыли, или спецназ с «Винторезами» просто так стоит в усилении на въезде в город на Алтынке? – спрашивает Мария Чумакова.

Между тем, как сообщает пресс-служба ГИБДД Саратова въезд и выезд из Саратова полностью открыты.

— Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические беседы с водителями о мерах самоизоляции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. При этом они соблюдают все рекомендации врачей – надевают средства индивидуальной защиты и соблюдают положенную дистанцию в полтора метра, — отмечают в ведомстве.