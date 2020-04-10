В 2020 году выпускники будут сдавать только обязательные экзамены. Об этом на ежедневном брифинге заявила замминистра образования области Ирина Чинаева.

Речь идет об обучающихся 9 классов. Они будут сдавать в этом году только русский и математику. Такое решение было принято министерством просвещения РФ и действительно по всей стране.

Однако в у выпускников 11 классов таких поблажек не будет, так как это выпуск из школы и экзамены учитываются при поступлении в ВУЗ.

— ЕГЭ будет проходить в том порядке и в той форме, как проходил всегда, — сказала Чинаева.