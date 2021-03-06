За минувшие сутки в Саратовской области коронавирус был выявлен у 186 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших составляет в Саратовской области 50,645 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 45,667 тысячи человек, за сутки.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 93, Энгельсский район — 22, Балаковский — 14, Балашовский — восемь, Базарно-Карабулакский и Петровский — по пять, Балтайский, Ершовский и Питерский — по четыре, Екатериновский, Красноармейский, Саратовский, Турковский и Федоровский — по три, Краснокутский, Ртищевский и Самойловский — по два, Лысогорский, Марксовский, Новоузенский, Озинский, Пугачевский и Татищевский — одному.