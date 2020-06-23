На утро 23 июня в Саратовской области прибавилось еще 109 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших covid-19 в Саратовской области составляет уже 5,671 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 2,789 тысячи человек, в том числе, 149 за минувшие сутки.

По районам новые случаи заболевания распределены так: Саратов — 28, Энгельсский район — 12, Балаковский — 11, Красноармейский — семь, Пугачевский и Татищевский — по шесть, Ершовский — пять, Ртищевский — четыре, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Озинский и Петровский — по три, Аткарский, Вольский, Дергачевский, Новобурасский, Новоузенский и Хвалынский — по два, Балтайский, Духовницкий, Калининский, Лысогорский, Марксовский и Федоровский — по одному.

Среди новых случаев выявлено 25 контактных лиц, у 82 не удалось установить источник заражения, два человека прибыли на территорию региона с симптомами ОРВИ.