Сегодня, 25 июня, в Саратовской области выявлено еще 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

На сегодняшний день общее число заболевших covid-19 в регионе составляет 5,892 тысячи человек, выздоровели всего 2,922 тысячи человека, в том числе 27 за прошедшие сутки.

У 89 человек не удалось установить источник заражения, 18 человек из новых случаев являлись контактными лицами, а еще двое прибыли из других регионов уже с симптомами ОРВИ.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 52, Энгельсский район — 10, Балаковский — восемь, Новоузенский — шесть, Александрово-Гайский — пять, Аткарский, Краснопартизанский и Татищевский, включая ЗАТО Светлый — четыре, Романовский — три, Ершовский, Пугачевский и Ртищевский — по два, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский, Саратовский и Федоровский — по одному.