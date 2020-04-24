В Саратовской области подтверждены ещё 16 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Общее количество – 245. Об этом на ежедневном брифинге сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов уточнил, что под наблюдением остаются 1,465 тысячи саратовцев, а с 5,524 тысячи человек снято наблюдение.

— На сегодняшний день в области 34 выздоровевших пациентам, 152 получают помощь в стационарах. Ещё 57 находятся на амбулаторном лечении, – сказал Шувалов.

Также он добавил, что на аптечный склад уже поступили более тысячи защитных костюмов, а сегодня ожидается поставка ещё двух тысяч.