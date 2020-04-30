В Саратовской области от коронавируса выздоровели 59 человек. Об этом на ежедневном брифинге в четверг, 30 апреля, заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он уточнил, что среди заболевших 233 мужчины и 205 женщин. В стационаре лечатся 224 человека, остальные 153 получают помощь на дому. Шесть пациентов находятся на аппаратах ИВЛ и 32 — на кислородной поддержке.

На сегодняшний день более трех тысяч медработников обследованы на covid-19 с помощью экспресс-тестов.

Кроме того, продолжается развертывание резервного коечного фонда в области. В настоящее время уже готовы 1,211 тысячи мест для приема больных коронавирусом. Дополнительные 300 коек развертываются на базе СГМУ, 30 — на базе 428 окружного военного госпиталя и еще 200 — в областных учреждениях.