В Саратовской области зарегистрировано 44 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сказал замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Из них 21 человек находится в стационаре. Среди болеющих 16 мужчин и 28 женщин. Двое детей, один из которых выздоровел.

По возрастным категориям больные распределяются так, от 14 до 44 лет — 15 пациентов, столько же заболевших в возрасте от 44 до 59, старше 60 лет — 12. Шестеро выписано с выздоровлением, трое умерли.

— Еще один летальный случай — 90-летняя женщина с сердечно-сосудистой патологией. Ей поставили пневмонию, которая не подтвердилась. На фоне этого взяли анализ на covid-19, — дополнил Шувалов.