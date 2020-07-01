За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 102 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Число заболевших с начала эпидемии достигло 6,546 тысячи человек, 3,55 тысячи, в том числе 206 пациентов за последние 24 часа, выздоровели.

Новые случаи заражения зафиксированы в Саратове — 43, Балашовском и Энгельсском районах — по 13, Балаковском — восемь, Ершовском — семь, Самойловском — три, Базарно-Карабулакском, Озинском, Саратовском — по два, Красноармейском, Краснокутском, Новобурасском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Советском, Татищевском и Хвалынском — по одному.