Сегодня, 25 сентября, в администрации Саратова обсудили проведение ярмарки на Театральной площади Саратова.

Ее отменили по нескольким причинам.

В их числе запрет на массовые мероприятия в целях защиты от коронавируса до 5 октября 2020 года, а через торговую точку в день проходит не менее 20 тысяч человек. В основном это пенсионеры, лица, которые входят в группу риска по новой инфекции.

Кроме того, покупатели должны стоять друг от друга на расстоянии не менее полутора метров, продукцию, которую употребляют без дополнительной обработки, можно продавать только в промышленной упаковке, без расфасовки на местах и так далее.

Поэтому, как бы не хотели жители приобретать мясо, молоко, рыбу и другие товары местных производителей в самом сердце города, пока что это невозможно.