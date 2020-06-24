Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области выросло до 5,782 тысячи человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Врачи лабораторно подтвердили диагноз у еще 111 пациентов. Общее число заболевших составляет сейчас 5,782 тысячи человек. Излечилось 2,895 тысячи человек. В том числе 106 за прошедшие сутки.

По районам Саратовской области новые случаи распределяются так — Саратов — 48, Энгельсский район — 18, Балаковский — 15, Вольский и Ершовский — по пять, Балашовский и Калининский — по три, Марксовский, Саратовский и Хвалынский — по два, Балтайский, Красноармейский, Краснопартизанский, Новоузенский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский и Ртищевский — по одному.