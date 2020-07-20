Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области выросло до 8,349 тысячи человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

На утро 18 июля в регионе зарегистрировано еще 93 случаев заболевания, выздоровели 4,746 тысячи человек, 25 — за сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 52, Энгельсском районе — восемь, Аткарском — шесть, Балаковском, Дергачевском, Ершовском, Красноармейском, Марксовском и Новоузенском — по три, Калининском и Краснопартизанском — по два, Аркадакском, Балашовском, Балтайском, Ровенском, Саратовском — по одному.