Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области выросло до 8,443 тысячи человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

На утро 21 июля в регионе зарегистрировано еще 94 случая заболевания, выздоровели 4,834 тысячи человек, 88 — за сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 53, Балаковском районе — девять, Вольском и Новобурасском — по четыре, Александрово-Гайском, Балашовском, Марксовском, Саратовском, Энгельсском — по три, Ершовском — два, Аркадакском, Дергачевском, Красноармейском, Петровском, Ртищевском, Татищевском, Хвалынском — по одному.