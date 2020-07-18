Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области выросло до 8,159 тысячи человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

На утро 18 июля в регионе зарегистрировано еще 96 случаев заболевания, 79 выписаны из больниц из выздоровлением, а общее число победивших covid-19 пациентов составило 4,699 тысячи.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 38, Балашовском районе — 11, Энгельсском — 10, Ивантеевском — шесть, Балаковском — пять, Краснопартизанском, Питерском, Самойловском и Саратовском — по три, Аркадакском, Вольском и Марксовском — по два, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Краснокутском, Петровском, Советском и Федоровском — по одному.