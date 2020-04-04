На сегодняшний день к административной ответственности за нарушения карантина привлечены шесть жителей Саратовской области, сообщил вице-губернатор Игорь Пивоваров на брифинге в региональном правительстве.

— Шесть человек, прибивших из-за рубежа и определенных на карантин, нарушили правила и были привлечены к ответственности. Это недопустимо! На следующей неделе мы начнем использовать все современные системы для их отслеживания их. Именно от них происходят дальнейшие заражения, — сказал вице-губернатор.