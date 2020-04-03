Еще четыре человека заразились коронавирусом в Саратовской области за минувшие сутки, сообщает региональный штаб по противодействию инфекции в своем телеграм-канале.

Все заболевшие прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией — Турции, Польши, Греции. Трое заболевших — жители Саратова, один — Энгельса.

По словам медиков, все эти люди соблюдали режим самоизоляции.

После подтверждения диагноза, один из заболевших госпитализирован, трое находятся дома под присмотром врачей. Болезнь у них протекает в легкой форме. Выявлены люди, контактировавшие с ними. Их также взяли под наблюдение.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом достигло 19 человек. Пока известно лишь об одном случае выздоровления.

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