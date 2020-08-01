Сегодня, 1 августа, в Саратовской области зарегистрировано 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Общее количество заболевших в регионе теперь составляет 9,502 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 5,764 тысячи человек, а за сутки – 122.

Саратов вновь сильно опережает остальные районы области по количеству заболевших: Саратов — 55, Энгельсский район — 13, Балашовский — 10, Балаковский — девять, Дергачевский — пять, Александрово-Гайский, Вольский, Екатериновский и Федоровский — по одному.

Среди новых заболевших выявлено 16 контактных лиц, у 79 установить источник заражения не удалось, еще один прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ. Болезнь преимущественно протекает с симптомами пневмонии – в 58 случаях, с признаками ОРВИ – 23, с бессимптомным лечением – 15.