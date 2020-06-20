Число заболевших коронавирусом в Саратовской области выросло до 5,335 тысячи человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки возбудители новой коронавирусной инфекции были обнаружены в пробах 118 человек. По районам области новые случаи заболевания распределяются так — Саратов — 37, Балаковский район — 19, Энгельсский — 14, Вольский — шесть, Ровенский — пять, Балашовский и Татищевский — по четыре, Дергачевский, Озинский и Саратовский — по три, Балтайский, Ершовский, Петровский и Советский — по два, Александрово-Гайский, Воскресенский, Духовницкий, Калининский, Красноармейский, Краснопартизанский, Лысогорский, Марксовский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский и Хвалынский — по одному.

С начала пандемии излечилось 2,595 тысячи человек, в том числе 88 за последние сутки.