За сегодня, 21 июля, в регионе скончалось два человека от новой коронавирусной инфекции, об этом сообщает пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Усова. Теперь в регионе 53 скончавшихся от данного заболевания.

Первый – 70-летний мужчина. Причиной его смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония с множеством сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты и мозговых артерий, артериальная гипертензия III степени, экзогенно-конституциональное ожирение II степени, сахарный диабет II типа, хронический панкреатит. Лечение мужчины проходило тяжело, пять суток он провел на аппарате ИВЛ, но спасти его не удалось.

Еще один умерший – 72-летний пенсионер. Причиной его смерти также послужила двусторонняя полисегментарная пневмония. Но тяжелому лечению способствовали и другие сопутствующие заболевания: атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты и мозговых артерий, артериальная гипертензия второй степени, частая наджелудочковая экстрасистолия, экзогенно-конституциональное ожирение первой степени и аденома простаты. Почти месяц мужчина провел на стационарном лечении, 13 из которых — на аппарате ИВЛ.

Несмотря на все попытки врачей спасти мужчин, у них прогрессировала полиорганная недостаточность, респираторный дистресс синдром, острая дыхательная недостаточность. В итоге заболевшие скончались.