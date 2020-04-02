Ежедневно саратовцы обращаются в колл-центр городской администрации с различными вопросами. В период пандемии большинство вопросов связаны именно с коронавирусом.

Так, за последний сутки поступило 846 обращений, в том числе 640 звонков и 206 через мессенджеры. За первый час работы сегодня, 2 апреля, было обработано 90 обращений, их которых 51 звонок и 40 сообщений через Viber и WatsApp.

Самым актуальным вопросом вторые сутки подряд остается получение спецпропуска, возможно ли выйти на улицы города без него и кто имеет право получить этот документ.

В колл-центр можно обратиться с 08:00 до 20:00 по телефонам 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.