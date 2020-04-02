За первый день районные администрации Саратова утвердили 35 тысяч спецпропусков на передвижение по городу. Об этом сообщили в мэрии.

Выдача разрешительных документов продолжится еще три дня.

Наибольшее количество пропусков требуются до сотрудников в Ленинском районе, где поступило 654 заявки от юридических лиц. В Октябрьском районе такие документы получили 515 организаций. А рекордное число утвержденных пропусков выдано в Заводском районе — девять тысяч.

В целом за первый день выдачи разрешений заявки подали три тысячи организаций, из которых 2,2 тысячи были обработаны в этот же день. Для утверждения были задействованы 146 работников администраций.

Сегодня выдача спецпропусков продолжится до 21:00. Кроме того, увеличен штат сотрудников. Михаил Исаев отметил, что продлены сроки получения этих документов до 4 апреля. Таким образом, разрешение можно будет получить уже на следующий день после подачи данных.