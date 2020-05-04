Число заболевших covid-19 в Саратовской области приближается к 700 случаям. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки лабораторно подтверждено 74 новых случаев заболевания. Саратов — 5 человек, Ершовский район – 25, Аткарский район – 15, Энгельсский – шесть, Екатериновский – четыре, Новоузенский – два, Новобурасский – два, Краснокутский – два. Еще в 13 районах — Перелюбском, Духовницком, Саратовском, Озинском, Балашовском, Базарнокарабулакском, Пугачевском, Марксовском, Ровенском, Советском, Хвалынском, Петровском, Краснопартизанском – по одному заболевшему.

Обще количество больных составило 659 человек. Выздоровело с начала эпидемии 106 человек, за минувшие сутки — семь человек.