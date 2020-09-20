Сегодня, 20 сентября, в Саратовской области еще 108 человек заразились коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь в регионе с начала эпидемии болеют 14,44 тысячи человек. За весь период пандемии от болезни излечились 9,656 тысячи человек, за сутки – 179.

По территории области новые выявленные случаи распределились следующим образом: Саратов — 54, Балаковский район — 18, Энгельсский — 10, Краснокутский — четыре, Базарно-Карабулакский, Вольский и Пугачевский — по три, Ивантеевский, Красноармейский, Ртищевский и Татищевский — по два, Александрово-Гайский, Балтайский, Воскресенский, Лысогорский и Марксовский — по одному.