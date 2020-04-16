За минувшие сутки в Саратове продезинфицировали подъезды 395 домов. Об этом сообщает пресс-служба госжилинспекции.

Отмечено, что большинство управляющих компаний обрабатывают места общего пользования, уделяя особое внимание первым этажам лифтом и контактным поверхностям.

По данным райадминистраций, в 12 районах области проведена стопроцентная санитарная обработка домов. Это Александрово-Гайский, Аткарский, Екатериновский, Калининский, Марксовский, Питерский, Ровенский, Советский, Энгельсский и Саратовский, а также в ЗАТО Шиханы и Светлый. Там обработали все дома минимум по одному разу.

Напомним, что в Саратовской области всего 38 районов.