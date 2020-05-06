Общее число заразившихся коронавирусом в Саратовской области составило 835 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

На утро 6 мая covid-19 выявлен у 98 человек. Вновь выявленные случаи зарегистрированы в Краснокутском районе — 19, Ртищевском и Энгельсском — по девять, Балаковском и Вольском — по пять, Марксовском и Хвалынском — почетыре4, Советском районе и Саратове — по три, Ершовском район — два, Дергачевском — один. Основное число выявленных случаев — 34 — среди контактных лиц в Аткарском психоневрологическом интернате.

На сегодняшний день коронавирус диагностирован у 835 человек. Из них выздоровело на настоящий момент 135 пациентов, двое из них за последние сутки.

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