В Саратовской области за сутки от коронавируса выздоровели 112 человек. Об этом пишет официальный телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число выздоровевших с начала эпидемии составляет 1,811 тысяча человек. Заболели за эти сутки 117 жителей, всего с начала пандемии в Саратовской области зарегистрировано 4,132 тысячи случая заболевания новой инфекцией.

Среди новоинфицированных есть дети до 14 лет, их за сутки заболело два человека, больше всего выявлено новых случаев у людей старше 60 лет, в этой возрастной категории заболевших прибавилось на 55.