В Саратовской области новой инфекцией заразились ещё 112 человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Число заразившихся covid-19 в Саратовской области за сутки возросло до 3,763 тысячи человек. Выздоровевших с начала эпидемии 1,573 тысячи человека, за сутки — 26.

По районам новые случаи заболевания распределяются следующим образом — Саратов — 58, Балаковский — 19, Энгельсский — 11, Марксовский и Вольский — по три, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Дергачевский и Краснокутский — по два, Александрово-Гайский, Балашовский, Ершовский, Красноармейский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Саратовский, Федоровский и пос. Светлый — по одному. Очаговых заболеваний нет.