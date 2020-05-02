За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели еще 48 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб в субботу, 2 мая.

Таким образов в регионе у 535 человек выявили новую инфекцию, а 95 из их уже излечились от нее, в том числе 22 пациента — за прошедшие сутки.

Среди заболевших 21 контактный, 24 человека с внебольничной пневмонией, 3 выявлены при обследовании групп риска.

Статистика по возрастам разделилась следующим образом: дети до 14 лет — 2 случая; 15-17 лет — 2; 18-19 лет — 1; 20-29 лет — 5; 30-39 лет — 5; 40-49 лет — 7; 50-59 лет — 12; 60-64 года — 1; старше 65 — 13.