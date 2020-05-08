За сутки в Саратовской области заболели 74 местных жителя. Такие данные на утро 8 мая предоставляет региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии заболели 950 человек. Из 196 выздоровели, в том числе 39 — за сутки.

По прежнему больше всех подвержены заражению пенсионеры старше 60 лет. За сутки в этой возрастной категории выявлено 20 случаев инфицирования. Также 10 новых случаев среди детей до 14 лет. В категориях от 15 до 29 — 7 человек, 30-39 — 9, 40-49 — 17, 50-59 — 11.