За сутки в Саратовской области заболели 74 местных жителя. Такие данные на утро 8 мая предоставляет региональный оперштаб.
Всего с начала эпидемии заболели 950 человек. Из 196 выздоровели, в том числе 39 — за сутки.
По прежнему больше всех подвержены заражению пенсионеры старше 60 лет. За сутки в этой возрастной категории выявлено 20 случаев инфицирования. Также 10 новых случаев среди детей до 14 лет. В категориях от 15 до 29 — 7 человек, 30-39 — 9, 40-49 — 17, 50-59 — 11.
Излагайте информацию правильно! По официальным данным, за сутки коронавирус выявлен у 74 жителей региона, из них в Саратове зафиксировано только 22 случая, в то время, как заголовок статьи гласит: «у 74 саратовцев», т.е. жителей Саратова. Или вы саратовцами называете даже тех, кто проживает на территории, к примеру, Балашова и Ртищева? Формулировка «местные жители Саратовской области» тоже вызывает определенные вопросы.