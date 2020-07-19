Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области выросло до 8,256 тысячи человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

На утро 19 июля в регионе зарегистрировано еще 97 случаев заболевания, выздоровел 4721 пациент, за сутки — 22.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 67, шесть в Балаковском районе, по четыре в Екатериновском и Ершовском, три в Энгельсском, по два в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Краснопартизанском, Новобурасском, Татищевском, по одному в Балашовском, Духовницком, Федоровском.