Сегодня, 29 августа, в Саратовской области зарегистрировано еще 96 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Общее количество заболевших в регионе теперь составляет 12,163 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 7,927 тысячи человек, а за сутки – 76.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов – 35, Энгельсский район – шесть, Базарно-Карабулакский и Балаковский – по пять, Краснокутский и Петровский – по четыре, Балтайский, Вольский, Новоузенский, Ровенский и Советский – по 3, Аткарский, Новобурасский, Саратовский, Татищевский и Турковский – по два, Александрово-Гайский, Балашовский, Дергачевский, Духовницкий, Ершовский, Красноармейский, Краснопартизанский, Лысогорский, Марксовский, Озинский, Перелюбский и Самойловский – по одному.

Среди новых заболевших выявлено 19 контактных лиц и 77 с неустановленным источником заражения.