Медик «скорой помощи» заразился коронавирусом при транспортировке инфицированного больного. Такую информацию озвучил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов на ежедневном брифинге во вторник, 28 апреля.

— У нас нет медработников, которые заразились при оказании помощи пациентам с covid-19. Они все были должным образом защищены, — отметил он.

Шувалов заверил, что минздрав совместно с Роспотребнадзором разберутся в ситуации и выяснят, как производилась транспортировка, и был ли защищен сотрудник «скорой».

Вероятно речь идет о кандидате в депутаты Саратовской областной думы от партии КПРФ Владимире Новикове. Он работает фельдшером на «скорой помощи». Вчера стало известно, что у него положительный анализ на коронавирус.