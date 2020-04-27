За сутки в Саратовской области заболело 22 человека. Такие данные на утро 27 апреля сообщает региональный оперштаб.

Таким образом, число инфицированных достигло 327 пациентов.

География новых случаев COVID-19: пятеро в Ершовском районе, четверо — в Балаковском, трое — в Пугачевском, двое — в Балашовском под одному — в Аткарском, Дергачевском, Марксовском, Саратовском. В областном центре трое заболевших.

Девять человек — контактные, 10 — с внебольничной пневмонией. Двое прибыли из Москвы, а один случай был выявлен при обследовании местных жителей старше 65 лет.

Среди пациентов четверо в возрасте от 18 до 29 лет, пятеро — от 30 до 39 лет, шестеро — от 40 до 49 лет, трое — от 50 до 59 лет и четверо старше 65. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей.