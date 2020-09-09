Сегодня, 9 сентября, в Саратовской области выявлено еще 102 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

В регионе теперь общее количество заболевших за весь период пандемии составляет 13,268 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 8,532 тысячи человек, а за сутки – 81.

По территории области новые случаи распределены следующим образом: Саратов —53, Балаковский район — 11, Энгельсский — девять, Балашовский — пять, Вольский, Марксовский и Петровский — по четыре, Саратовский — три, Александрово-Гайский и Ртищевский — по два, Красноармейский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Самойловский — по одному.

Выявить источник заболевания не удалось у 84 новых заболевших, 17 человек являются контактными, один прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ.