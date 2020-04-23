В Саратовской области заболели коронавирусом еще 39 человек. В целом в регионе на четверг, 23 апреля, лабораторно подтверждены 229 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Из новых пациентов по шесть в Саратове и Ершовском районе, четыре — в Александрово-Гайском, по три — в Балашовском и Балтайском, по два — в Аткарском, Балаковском, Калининском, Новоузенском, Питерском, Федоровском и по одному — в Вольском, Дергачевском, Краснокутском, Перелюбском, Энгельсском.

Среди новых заболевших коронавирусом 18 контактных, 16 — с внебольничной пневмонией, трое прибыли из Москвы с признаками ОРВИ. Кроме того, двое детей до 14 лет, от 18 до 29 лет — 1, от 30 до 39 — 5, от 40 до 49 — 8, от 50 до 59 — 13, а старше 60 лет — 10.