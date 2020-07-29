Сегодня, 29 июля, в Саратовской области выявлено 98 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 9,209 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 5,469 тысячи человек, а за сутки — 100.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 34, Энгельсский район — 21, Балаковский — девять, Александрово-Гайский — пять, Ивантеевский, Новобурасский и Ртищевский — по четыре, Ершовский и Татищевский, включая ЗАТО Светлый — по три, Воскресенский, Пугачевский, Саратовский — по два, Лысогорский, Перелюбский, Петровский, Ровенский и Федоровский — по одному.

Среди новых заболевших выявлено 13 контактных лиц, у 84 установить источник заболевания не удалось, один человек прибыл с другого региона.

С симптомами пневмонии выявлено 53 человека, с признаками ОРВИ – 29, с бессимптомным лечением – 16.