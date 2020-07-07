Сегодня, 7 июля, в Саратовской области за сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

В Саратовской области теперь количество заболевших увеличилось до 7,135 тысячи человек. Выздоровевших с начала эпидемии 3,881 тысячи человек, а за сутки – 108.

У большего количества зараженных за сутки не удалось установить источник заболевания – это 83 человека, 11 контактных лиц и один человек прибыл с другой территории с признаками ОРВИ. С пневмонией поступило 59 человек, с признаками ОРВИ – 28, бессимптомно болезнь протекает у восьми человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 47, Энгельсский район — 14, Ершовский — шесть, Александрово-Гайский и Балаковский — по четыре, Вольский — три, Дергачевский, Красноармейский, Пугачевский и Советский — по два, Аткарский, Ивантеевский, Калининский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Ровенский, Саратовский и Федоровский — по одному.