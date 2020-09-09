Сегодня, 9 сентября, на заседании оперативного штаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин рассказал о том, как обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

— Рост количества заболеваемости не снижается. Еще в конце мая мы вышли на пиковое значение, но с этого времени ситуация не изменилась в лучшую сторону. При этом мы вышли на первый и второй этап. Пока сохраняются ограничения для людей старше 65 лет и снимать мы в ближайшее время не будем, — отметил он.

Александр Стрелюхин подчеркнул, что настораживающий фактор — увеличение числа людей, подключенных к аппарату ИВЛ за сутки на 13 человек.

Он призвал граждан соблюдать масочный режим и не расслабляться, чтобы не было второй волны.