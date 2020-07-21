Вчера, 20 июля, состоялся еженедельный брифинг в министерстве здравоохранения по Саратовской области.

В числе прочих обсуждаемых вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе, было рассказано о выплатах медикам.

Заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что положенные выплаты в Саратовской области получили 176 медицинских работников, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Станислав Шувалов рассказал, что всего в регионе заболевших медиков насчитывается 1,079 тысячи человек. У большей половины, 626 человек, заболевание протекало бессимптомно.

— Большое количество выявленных медиков обусловлено, в первую очередь, тем, что мы с самых первых дней медицинских работников тестируем в полном объеме, как предписано федеральным центром, и не снижаем объемы исследований, — пояснил первый замминистра.