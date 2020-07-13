Сегодня, 13 июля, в Саратовской области зафиксировано 89 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба на своем телеграм-канале.

Теперь общее число заболевших в Саратовской области достигает 7,689 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровело больше половины заболевших – 4,241 тысячи человек, а за сутки – 10.

Среди новых заболевших 15 контактных лиц, у 74 человек установить источник заражения не удалось. С симптомами пневмонии болезнь протекает у 54 заболевших, с признаками ОРВИ — у 18, бессимптомно болезнь протекает у 17.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 36, Энгельсский район — 15, Вольский — пять, Балаковский, Советский и Хвалынский — по четыре, Марксовский, Новоузенский и Пугачевский — по три, Александрово-Гайский и Аткарский — по два, Екатериновский, Новобурасский, Озинский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Татищевский и Федоровский —по одному.

Напомним, что сегодня Александр Стрелюхин подписал постановление о продлении режима самоизоляции в Саратовской области до 26 июля.