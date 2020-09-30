Сегодня, 30 сентября, стало известно о трех скончавшихся от коронавируса в Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

67-летняя женщины на четвертые сутки заболевания поступила в специализированный стационар. При КТ органов грудной клетки в день поступления выявлена двусторонняя интерстициальная пневмония с поражением легочной ткани 100%. Несмотря на все усилия медиков, через два дня пациентка скончалась на фоне прогрессирующей дыхательной недостаточности и отека легких. Она также страдала ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, экзогенно-конституциональнным ожирением. Гражданка провела два дня в стационаре на аппарате ИВЛ.

Не стало и 60-летней женщины, которая поступила в больницу на третьи сутки заражения коронавирусом. В анамнезе контакт с больным Covid-19. Компьютерная томография легких показала нарастающее поражение легочной ткани в динамике до 100%. В стационаре получала необходимую терапию в течении 13 суток, одни провела на ИВЛ. Страдала также ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией.

74-летний мужчина лечился в инфекционном отделении городской больницы с подозрением на острый аппендицит. Бригада «скорой» переместила его на хирургические койки для пациентов с новой инфекции. Его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, в связи с двусторонним поражением легких и нарастающей дыхательной недостаточностью перевели на ИВЛ. В ходе обследования исключили острую хирургическую патологию, диагностировано поражение кишечника как проявление новой коронавирусной инфекции. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, добиться стабилизации пациента не удалось. Он перенес инфаркт миокарда, страдал ишемическою болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, неконтролируемой артериальной гипертензией. Провел 11 суток в стационаре, четыре на аппарате ИВЛ.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 103, за сегодняшний день зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса.