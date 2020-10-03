Сегодня, 2 октября, на дистанционном обучении находятся 1,647 тысячи детей и 175 педагогов в девяти школах Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Речь идет о школах в селах Покровка, Логиновка, Интернациональное, Студенка, Колено, Борисоглебовка, СОШ №2 и №3 Красного Кута, СОШ имени И.С.Гавва в Федоровском районе Саратовской области.

Там заболели педагоги, всего девять человек.

Онлайн получают знания 2,622 тысячи ребят в 111 классах из 39 школ. У 37 детей и 18 педагогов подтвержден коронавирус, заболевания выявлены в семьях.

Вышли с дистанционного обучения классы в СОШ №7 Балакова, СОШ №4 Вольска, СОШ №1 и 21 Энгельса, СОШ №63 и гимназия №108 Саратова.

В таком формате продолжают получать знания 350 студентов из 17 групп Краснокутского политехнического лицея, 22 человека из одной группы Саратовского техникума электроники и машиностроения, там заболел один студент.

Закрыт детский сад №51 в поселке Сенной Вольского района, потому что там заболели два воспитателя. Частично закрыты 11 детских садов в Балашовском, Энгельсском, Ивантеевском районах, Саратове, всего 11 групп.