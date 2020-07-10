Сегодня, 10 июля, в селе Новополеводино Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского района провели дезинфекцию в рамках карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщили в районной администрации.

Специальными средствами обработали почты, аптеки, школы, детский сад, ФАПы, социально-культурный центр, церковный приход, магазины, пожарное депо, детские площадки, жилые помещения и улицы.

Напомним, причиной вспышки новой инфекции стали похороны умершего от коронавируса. Его родственники захотели традиционное прощание, без закрытого гроба и малого числа приглашенных. Заразились девять человек, которые пришли на похороны.