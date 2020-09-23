Заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов заболел новой коронавирусной инфекцией. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказала его пресс-секретарь Елена Григорьева.

Тест на covid-19 Сергей Наумов сдал вчера, а сегодня получил положительный результат прямо во время заседания Саратовской областной думы. После этого зампред покинул мероприятие и сейчас находится дома в режиме самоизоляции.

На самом заседании думы чиновник находился в маске и соблюдал социальную дистанцию.

Напомним, в субботу стало известно, что коронавирусом заболел губернатор Саратовской области Валерий Радаев.