Зампред правительства Саратовской области Вадим Ойкин на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу заверил о достаточности продуктов первой необходимости в регионе, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

— В Саратовской области объемы товарных запасов рассчитаны на 50 дней в среднем. Скоропортящихся товаров на 10-14 дней, длительного хранения на 13-130 дней. Воды в бутылках — на 15 дней. У предприятий пищевой промышленности также есть запасы, некоторых видов товаров хватит на три месяца, яиц и муки — на 14 дней. 15-16 марта в «Магните» и «Ашане» зафиксировали рост спроса на макаронные изделия, выкупили пятидневный запас. Сейчас пополнили со складов, в «Ленте» — продуктов на 14 дней торговли, в «Магните» наращивают запасы до двух месяцев торговли. Почти все продукты в Саратовской области дешевле, чем в соседних регионах. Фактов завышения цен на продовольствие не выявлено, — доложил зампред.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил членам правительства, ответственным за экономический сектор, сегодня вечером проехать по магазинам, чтобы воочию убедиться в отсутствии ажиотажа и вновь напомнил о необходимости больше уделять внимания информированию людей.