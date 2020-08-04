Сегодня, 4 августа, в Саратовской области увеличилось число смертей от коронавируса до 61 погибшего, сообщает Анастасия Усова — представитель регионального минздрава.

От заболевания скончалась 57-летняя женщина, которая сначала пыталась вылечиться самостоятельно, не обращаясь за медицинской помощью. В больницу женщина поступила на четвертый день с момента начала заболевания в тяжелом состоянии со значительным поражением легких и острой дыхательной недостаточностью. Восемь суток она провела на аппарате искусственной вентиляции легких, но безуспешно.

От двусторонней полисегментарной пневмонии женщина скончалась. Из сопутствующих заболеваний у нее выявлены: артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, ожирение III степени.