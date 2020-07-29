Вчера, 28 июля, на заседании регионального оперативного штаба обсуждались новые жесткие ограничительные меры для жителей Саратова.

Связано это с тем, что в региональном центре случаи заболевания covid-19 никак не спадают. В это же время другие районы Саратовской области практически «освободились» от случаев новой заболеваемости. Напомним, что ранее об ужесточении ограничительных мер жителей Саратова уже предупреждали.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что надеяться на сознательность граждан больше нет смысла, потому что «глухое большинство» давно забыло обо всех санитарно-эпидемиологических нормах, а это отрицательно сказывается на статистике.

— Дальше ждать, констатировать, что всё очень тревожно, уповать на сознательность работодателей, граждан, на всеобщую дисциплину мы больше не можем. Ситуация к лучшему – не меняется, это очевидно, – прокомментировал стабильный ежедневный рост статистики заболеваемости Валерий Радаев.

Губернатор настоятельно призвал усилить ограничительные меры в региональном центре.

— Жесткий масочный контроль должен быть там, где высоки риски заражения и систематически не соблюдаются санитарные нормы, – потребовал Валерий Радаев.