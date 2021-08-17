Результаты ЕГЭ учеников Саратовской области, обучение которых в 10-11 классе пришлось на период дистанционного обучения оказались лучше результатов прошлых лет, рассказал исполняющий обязанности министра образования по саратовской области Михаил Орлов.

По его словам, количество 100-балльных результатов увеличилось на 22,5 процента, в этом году их было 87. Количество 200-балльных работ также возросло, в этом году таких результатов достигло восемь выпускников.

По сравнению с прошлым годом, возросло количество результатов от 81 до 99 баллов. Теперь их 15 процентов, в прошлом году было 13.

Также в этом году впервые прошла новая версия ЕГЭ по информатике, сдавать которую надо было на компьютере. На 100 баллов в этом году ее сдали 18 человек.