Власти Саратовской области продлили до 21 августа ограничения на работу общепита из-за роста числа заболевших covid-19. Об этом в пятницу написал в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

Запрещена работа предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00, кроме обслуживания навынос и доставки заказов. Также ограничения не распространяются на придорожные заведения, кафе на территории аэропорта, ЖД вокзала, автозаправочных станций, автовокзала.

Также приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в заведениях, бронирование мест, прием и размещение групп детей и подростков в гостиницах для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются лагерей и оздоровительных организаций для детей.